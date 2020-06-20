Путин поручил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент России Владимир Путин поручил сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных COVID-19. Об этом он сообщил на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции, пишет «Интерфакс».

Путин подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, поэтому риски и нагрузки для медработников сохраняются и сейчас.

Президент России заявил, что дополнительные выплаты должны быть учтены и при расчете отпускных.



«Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы. Это тоже понятно, поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег», — сказал Путин.

Напомним, медики, работающие с «ковидными» пациентами, могут рассчитывать на стимулирующие выплаты в размере от 25 до 80 тыс. рублей.

