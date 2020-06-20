«Татнефть» передала горбольнице №5 в Набережных Челнах защитные костюмы

«Татнефть» передала 1000 защитных костюмов и 800 комбинезонов врачам городской больницы №5 в Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что «Татнефть» выделила на борьбу с пандемией уже более 900 млн рублей.

Главврач больницы Зуфер Насртдинов поблагодарил «Татнефть» за такой подарок.

«Эти средства защиты очень нужны врачам, работающим в красной зоне с коронавирусными больными», — сказал Насртдинов.

16 июня Минздрав Татарстана сообщил, что врачи челнинской больницы №5 обеспечены защитными костюмами и средствами индивидуальной защиты. Таким образом ведомство опровергло анонимное сообщение в соцсетях о том, что защитных костюмов в больнице не хватает.

