«Рубин» проведет первый матч после рестарта сезона РПЛ

В субботу 20 июня, «Рубин» в рамках 23-го тура сыграет первый матч после возобновления сезона в РПЛ. Соперником казанского клуба станет «Урал».

Встреча пройдет в Екатеринбурге, начало матча — в 14:00 по мск.

Накануне казанцы получили результаты тестирования на коронавирусную инфекцию. Все футболисты и тренерский персонал здоровы, заболевших в команде нет. В уральском клубе также не выявлено зараженных коронавирусом.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. На на видеоповторах будет работать Николай Левников.

После 22 туров «Рубин» набрал 23 очка и занимает 14 строчку в турнирной таблице. «Урал» опережает казанцев на 2 очка, находясь на 12 месте РПЛ.

Ранее ожиданиями от предстоящего возобновления чемпионата России и ближайшего соперника поделились главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и ведущий защитник команды Филип Уремович.