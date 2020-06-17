Казарцев назначен на матч «Урал» — «Рубин», игру «Уфы» обслужит бригада Мешкова
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном телеграм-канале судейские назначения на 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.
Встречу «Рубина» в Екатеринбурге против «Урала» обслужит бригада судей во главе с Василием Казарцевым. На матч в Уфе, где местная команда встретится с «Тамбовом», назначен Виталий Мешков, при этом на видеоповторах будет работать Сергей Карасев.
19 июня (пятница)
«Крылья Советов» — «Ахмат». Судья — Алексей Еськов; ВАР — Владислав Безбородов.
«Сочи» — «Ростов». Судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Лапочкин.
20 июня (суббота)
«Урал» — «Рубин». Судья — Василий Казарцев; ВАР — Кирилл Левников.
«Арсенал» — «Спартак». Судья — Евгений Турбин; ВАР — Павел Кукуян.
ЦСКА — «Зенит». Судья — Сергей Иванов; ВАР — Николай Волошин.
21 июня (воскресенье)
«Уфа» — «Тамбов». Судья — Виталий Мешков; ВАР — Сергей Карасев.
«Локомотив» — «Оренбург». Судья — Станислав Васильев; ВАР — Алексей Матюнин.
«Краснодар» — «Динамо». Судья — Михаил Вилков; ВАР — Алексей Сухой.
Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отрицательных результатах тестирования судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги, на коронавирусную инфекцию.СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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