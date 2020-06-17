Новости спорта

17:08 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казарцев назначен на матч «Урал» — «Рубин», игру «Уфы» обслужит бригада Мешкова

15:42, 17.06.2020
Казарцев назначен на матч «Урал» — «Рубин», игру «Уфы» обслужит бригада Мешкова
Фото: premierliga.ru

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном телеграм-канале судейские назначения на 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.

Встречу «Рубина» в Екатеринбурге против «Урала» обслужит бригада судей во главе с Василием Казарцевым. На матч в Уфе, где местная команда встретится с «Тамбовом», назначен Виталий Мешков, при этом на видеоповторах будет работать Сергей Карасев.

19 июня (пятница)

«Крылья Советов» — «Ахмат». Судья — Алексей Еськов; ВАР — Владислав Безбородов.

«Сочи» — «Ростов». Судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Лапочкин.

20 июня (суббота)

«Урал» — «Рубин». Судья — Василий Казарцев; ВАР — Кирилл Левников.

«Арсенал» — «Спартак». Судья — Евгений Турбин; ВАР — Павел Кукуян.

ЦСКА — «Зенит». Судья — Сергей Иванов; ВАР — Николай Волошин.

21 июня (воскресенье)

«Уфа» — «Тамбов». Судья — Виталий Мешков; ВАР — Сергей Карасев.

«Локомотив» — «Оренбург». Судья — Станислав Васильев; ВАР — Алексей Матюнин.

«Краснодар» — «Динамо». Судья — Михаил Вилков; ВАР — Алексей Сухой.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отрицательных результатах тестирования судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги, на коронавирусную инфекцию.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем