Казарцев назначен на матч «Урал» — «Рубин», игру «Уфы» обслужит бригада Мешкова

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в своем официальном телеграм-канале судейские назначения на 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее стало известно, что на всех оставшихся матчах чемпионата России будет использоваться система видеоповторов VAR.

Встречу «Рубина» в Екатеринбурге против «Урала» обслужит бригада судей во главе с Василием Казарцевым. На матч в Уфе, где местная команда встретится с «Тамбовом», назначен Виталий Мешков, при этом на видеоповторах будет работать Сергей Карасев.

19 июня (пятница)



«Крылья Советов» — «Ахмат». Судья — Алексей Еськов; ВАР — Владислав Безбородов.



«Сочи» — «Ростов». Судья — Алексей Сухой; ВАР — Сергей Лапочкин.



20 июня (суббота)



«Урал» — «Рубин». Судья — Василий Казарцев; ВАР — Кирилл Левников.



«Арсенал» — «Спартак». Судья — Евгений Турбин; ВАР — Павел Кукуян.



ЦСКА — «Зенит». Судья — Сергей Иванов; ВАР — Николай Волошин.



21 июня (воскресенье)



«Уфа» — «Тамбов». Судья — Виталий Мешков; ВАР — Сергей Карасев.



«Локомотив» — «Оренбург». Судья — Станислав Васильев; ВАР — Алексей Матюнин.



«Краснодар» — «Динамо». Судья — Михаил Вилков; ВАР — Алексей Сухой.

Напомним, ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отрицательных результатах тестирования судей, обслуживающих матчи Премьер-лиги, на коронавирусную инфекцию.