Леонид Слуцкий: «В оставшихся матчах все будет зависеть от качества замен»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о главном аспекте для команд в оставшихся матчах РПЛ. Он считает, что важнее всего будет качество игроков, выходящих на замену по ходу игры.
«Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически все будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью.
В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жестком игровом микроцикле. Плюс уже будут наслаиваться какие-то травмы, дисквалификации у всех команд. Поэтому я уверен, что начиная с первой игры и продолжая по ходу оставшихся матчей все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену», — сказал Слуцкий.
При этом тренер казанцев не смог дать гарантий готовности команды к возобновлению сезона. Слуцкий подчеркивает, что об этом можно будет сказать только после проведения нескольких матчей.
«Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, все ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены. Здесь все-таки все было достаточно специфично», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.
Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».
Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.
Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».СпортФутбол Татарстан
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