Уремович: «Урал» — опытная команда, примерно как и «Уфа»

Защитник «Рубина» Филип Уремович оценил предстоящего соперника казанцев по 23-му туру РПЛ екатеринбургский «Урал».

«Урал» — опытная команда, примерно как и «Уфа». Они хорошо играют дома, выиграли у многих хороших команд. Нам надо хорошо подготовиться, проанализировать их игру. Я думаю, что все будет хорошо.

Подготовка идет, все хорошо. Атмосфера в команде отличная, тренируемся очень сильно, жестко. Я думаю, мы будем готовы к игре, надо постараться выигрывать и взять 3 очка», — заявил Уремович в эфире «Рубин ТВ».

Напомним, казанская команда возобновит чемпионат России матчем в Екатеринбурге, где 20 июня встретятся с местным «Уралом».



Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.

Ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».