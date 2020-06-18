Уремович: «Урал» — опытная команда, примерно как и «Уфа»
Защитник «Рубина» Филип Уремович оценил предстоящего соперника казанцев по 23-му туру РПЛ екатеринбургский «Урал».
«Урал» — опытная команда, примерно как и «Уфа». Они хорошо играют дома, выиграли у многих хороших команд. Нам надо хорошо подготовиться, проанализировать их игру. Я думаю, что все будет хорошо.
Подготовка идет, все хорошо. Атмосфера в команде отличная, тренируемся очень сильно, жестко. Я думаю, мы будем готовы к игре, надо постараться выигрывать и взять 3 очка», — заявил Уремович в эфире «Рубин ТВ».
Напомним, казанская команда возобновит чемпионат России матчем в Екатеринбурге, где 20 июня встретятся с местным «Уралом».
Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.
Ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».СпортФутбол Татарстан
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