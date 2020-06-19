Футболисты «Урала» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Рубином»

Футболисты «Урала» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в преддверии матча 23-го тура РПЛ против «Рубина».

Согласно обновленному регламенту по проведению футбольных встреч обе команды должны сдать тесты на коронавирус за два дня до начала матча. Это уже третье тестирование для уральской команды.

Ранее коронавирус был обнаружен у нападающего «Урала» Павла Погребняка, который уже успел вылечиться. У остальных футболистов и персонала команды тесты на наличие коронавируса оказались отрицательными.

Подробное превью к предстоящему 23-му туру РПЛ можно прочитать в материале «Реального времени».