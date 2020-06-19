«Крылья Советов» уступили дома «Ахмату» в первом матче после рестарта РПЛ

«Крылья Советов» в домашнем матче проиграли грозненскому «Ахмату» (2:4) в рамках 23-го тура РПЛ.

Самарский клуб первым открыл счет, Бурлак был точен после розыгрыша углового удара. На перерыв команды отправились с минимальным преимуществом «Крыльев».

Во втором тайме характер встречи кардинально изменился. «Ахмат» сумел поймать свою игру и с 54-й по 69-ю минуту матча забил четыре гола. Дубль на свой счет оформил нападающий Ильин, также по мячу записали Глушаков и Бериша.

Самарцы смогли ответить лишь голом Глушенкова под занавес встречи, но отыграться уже не успели.

Таким образом, в первом после рестарта матче РПЛ победу одержал грозненский клуб.