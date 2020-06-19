«Нижнекамскнефтехим» открыл после капитального ремонта оснащенный современным оборудованием здравпункт

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После капитального ремонта свои двери для пациентов открыл обновленный здравпункт, расположенный в административном здании завода СПС «Нижнекамскнефтехима». Это стало своеобразным подарком для пациентов и персонала ко Дню медицинского работника.

Генеральный директор Айрат Сафин, выступая перед собравшимися, отметил, что на «Нижнекамскнефтехиме» уделяется большое внимание профилактической и лечебно-оздоровительной работе, повышению качества жизни работников.

— Модернизация заводских здравпунктов — одно из направлений социальной деятельности компании. Обновление помещений проводится в рамках специальной программы по ремонту здравпунктов на 2020 год. Всего на предприятии работают 17 здравпунктов, все они оснащаются новым, современным оборудованием. Шесть из них отремонтированы в прошлом году, в этом году ремонтные работы проводятся в одиннадцати здравпунктах, — рассказал Айрат Сафин.

Генеральный директор поздравил медицинский персонал с профессиональным праздником, выразил слова благодарности за их труд и вручил подарочный сертификат на 6 600 комплектов защитной медицинской одежды главному врачу поликлиники №1 ООО «СОГАЗ» Профмедицина-НК» Зиле Хисматовой.

Поздравления с предстоящим праздником в адрес медицинских работников прозвучали и от представителей головного офиса АО «СОГАЗ», ООО «СОГАЗ» Профмедицина-НК» во время видео-конференц-связи.

Торжественно разрезав ленточку, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин и главный врач поликлиники №1 Зиля Хисматова осмотрели обновленное помещение здравпункта. Они побывали в процедурной комнате, кабинете оказания доврачебной помощи, помещениях для медицинского персонала и хранения инвентаря. Особое внимание уделили кабинету физиотерапии, для которого было закуплено новое медицинское оборудование: аппарат магнитно-лазерной терапии, аппарат УЗТ, ингалятор, терапевтический аппарат, ультрафиолетовый облучатель с тубусами для миндалин и носа.

На закупку нового современного оборудования для здравпунктов компания направила более 3,5 млн рублей.

Сегодня также «Нижнекамскнефтехим» передал Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице более 30 тыс. защитных медицинских масок.

Партнерский материал

