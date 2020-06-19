«Тандем-Д» выставил на торги недострои «Экопарка Дубрава» за 750 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тандем-Д» объявил о проведении торгов по продаже трех недостроенных домов ЖК «Экопарк Дубрава» и права аренды земли под ними. Он рассчитывает реализовать объекты не менее, чем за 753,4 млн рублей.

Согласно объявлению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, единым лотом идут право аренды земельного участка на улице Дубравной площадью 103 724 кв. м, два недостроенных дома в 9—16 этажей и один недострой на 8 этажей.

Ранее комплекс из этого участка и двух домов оценивался в 658,7 млн рублей. Напомним, что «Тандем-Д» банкротят по иску АСВ из-за долга «Татфондбанку» в размере 2,1 млрд рублей. Компания является одной из структур предпринимателя Андрея Симакова, возглавлявшего ранее АИЖК РТ.