Эксперты оценили землю и недострои «Экопарка Дубрава» в 658 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Тандем-Д» опубликовал отчет об оценке имущества компании. Право аренды земли под «Экопарком Дубрава» и два недостроенных дома стоят 658,7 млн рублей.

Согласно отчету оценщиков, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, стоимость недостроенного дома этажностью 9-16 этажей на 174 квартиры и незавершенного 8-этажного дома на 28 квартир составляет 534,4 млн рублей.

Право аренды земельного участка на Дубравной площадью 103 724 кв.м.

Ранее «Реальное время» писало, что застройщика «Экопарка Дубрава» банкротят по иску АСВ из-за долга «Татфондбанку» в размере 2,1 млрд рублей. Компания является одной из структур предпринимателя Андрея Симакова, возглавлявшего ранее АИЖК РТ.