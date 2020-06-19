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В казанском парке «Комсомолец» вандалы сорвали качели

11:18, 19.06.2020
В казанском парке «Комсомолец» вандалы сорвали качели
Фото: Дирекция парков и скверов

В казанском парке «Комсомолец» в ночь с 17 на 18 июня вандалы опять сорвали качели, это второй случай за месяц. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

В прошлые выходные на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») хулиганы повредили два гамака.

В мае в парке Победы у автомобиля ЗИС-5 оторвали фару и вырвали дверь.

А в парке «Крылья Советов» злоумышленники украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения.

В Дирекции парков и скверов горожан призывают бережно относиться к объектам в общественных местах.

Общество Татарстан
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