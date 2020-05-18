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В парке «Крылья Советов» вандалы украли металлические решетки с уличных фонарей

14:49, 18.05.2020
В парке «Крылья Советов» вандалы украли металлические решетки с уличных фонарей
Фото: kzn.ru

В Казани в парке «Крылья Советов» вандалы украли 16 металлических решеток с прожекторов, сломали два светильника и украли урну для мусора. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов.

Дирекция обратилась в полицию с заявлением о порче имущества. Сейчас оценивается сумма ущерба. Выявить нарушителей планируется с помощью записей с камер видеонаблюдения.

Парки Казани уже подвергались актам вандализма. В конце апреля на пешеходном бульваре «Фестивальный» на ул. Декабристов злоумышленники разбили три фонаря и испортили урну для мусора.

Сегодня в Казани заработал фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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