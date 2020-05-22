В казанском парке Победы вандалы вырвали дверь у автомобиля ЗИС-5

В мемориальном парке Победы вчера ночью, 21 мая, вандалы повредили выставочный образец военной техники. Вандалы вырвали дверцу санитарного автомобиля ЗИС-5. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани.

Сотрудники дирекции оперативно отремонтировали технику, но это не первый случай вандализма в парках.

Несколько дней назад в казанском парке «Крылья Советов» украли 16 металлических решеток с прожекторов, сломали два светильника и украли урну для мусора.

В конце апреля на пешеходном бульваре «Фестивальный» на ул. Декабристов злоумышленники разбили три фонаря и испортили урну для мусора.

С 18 мая в Татарстане открылись парки и скверы. Посещать их можно, соблюдая дистанцию.