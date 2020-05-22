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Происшествия

В казанском парке Победы вандалы вырвали дверь у автомобиля ЗИС-5

14:15, 22.05.2020 1

В мемориальном парке Победы вчера ночью, 21 мая, вандалы повредили выставочный образец военной техники. Вандалы вырвали дверцу санитарного автомобиля ЗИС-5. Об этом сообщает дирекция парков и скверов Казани.

Сотрудники дирекции оперативно отремонтировали технику, но это не первый случай вандализма в парках.

Несколько дней назад в казанском парке «Крылья Советов» украли 16 металлических решеток с прожекторов, сломали два светильника и украли урну для мусора.

В конце апреля на пешеходном бульваре «Фестивальный» на ул. Декабристов злоумышленники разбили три фонаря и испортили урну для мусора.

С 18 мая в Татарстане открылись парки и скверы. Посещать их можно, соблюдая дистанцию.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:28
    Делают парки, набережные... Всё прекрасно, замечательно. Но как только начинается ночь, такое ощущение, что нет ни охраны, ни камер.
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