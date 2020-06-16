На бульваре «Белые Цветы» в Казани вандалы испортили гамаки

Фото: Дирекция парков и скверов

На бульваре «Белые Цветы» в Казани неизвестные испортили гамаки. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

«На бульваре «Ак чәчәкләр»/«Белые Цветы» вандалы порезали гамаки. Какое удовольствие можно получить от порчи чужого труда? Особенно если это делалось для общего пользования. Зачем тратить миллионы на преображение города, если народу это не нужно. Он хочет жить в разрухе», — написали в соцсетях.

В конце мая в парке Победы вандалы сломали фару у автомобиля ЗИС-5. До этого хулиганы оторвали дверь у машины.



В прошлом году блогер-урбанист Илья Варламов включил бульвар «Белые цветы» в рейтинг лучших общественных пространств в России. Он отметил, что объект появился на месте бывшей автостоянки.

