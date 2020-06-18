«Мордовия» не смогла оплатить лицензию ФНЛ, судьбу клуба решит глава республики
«Мордовия» не смогла оплатить лицензию для участия в ФНЛ на следующий сезон. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».
По данным источника, клуб подал заявку на получение лицензии, но в последствии не смог ее оплатить (около 400 тысяч рублей). Из-за накопленных долгов на банковский счет «Мордовии» был наложен арест.
Таким образом, клуб из Мордовии пропустит следующий сезон ФНЛ. Дальнейшую судьбу команды будет решать глава республики, сообщил директор «Мордовии» Николай Левин.
— Да, в четверг РФС уведомил нас, что мы не получим лицензию для выступления в ФНЛ, — сказал Левин. — Это означает, что «Мордовия» не сможет принять участие в этом турнире.
— Что дальше — ПФЛ или любительский уровень?
— Дальнейшую судьбу клуба определит глава республики, — сказал Левин.
Напомним, ранее лицензию для участия в ФНЛ успешно получил «КАМАЗ», но для получения повышения челнинцам этого не хватает. После вылета «Мордовии» клуб из Татарстана может занять ее место.СпортФутбол Татарстан
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