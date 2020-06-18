«КАМАЗ» получил лицензию на участие в ФНЛ

ФК «КАМАЗ» получил лицензию для участия в первенстве ФНЛ на следующий футбольный сезон. Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба.

При этом получение лицензии не гарантирует повышение команды в ФНЛ. «КАМАЗ» сможет заявиться в лигу повыше только в случае, если какой-то из клубов откажется от участия в ФНЛ на следующий сезон.

На данный момент на получение повышения из ПФЛ по спортивному принципу претендуют «Алания» и «Олимп-Долгопрудный». Окончательное решение по заявке команд в ФНЛ на следующий футбольный сезон будет принято на заседании исполкома РФС, которое пройдет в начале июля.

Напомним, ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что бюджет «КАМАЗа» не позволяет клубу выходить в РПЛ.