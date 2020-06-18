«Нефтехимик» подписал защитника Рантакари

Защитник Отсо Рантакари стал игроком «Нефтехимика», сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

27-летний финский хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.

В минувшем сезоне Рантакари выступал в Швейцарии за клубы «Давос» и «Биль» и в 37 матчах чемпионата набрал 26 (11+15) очков.

Ранее «Нефтехимик» подписал контракты с тремя новичками. Команду пополнили два игрока чешского «Либереца» защитник Роман Граборенко и Либор Гудачек, а также форвард «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.