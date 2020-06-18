Новости спорта

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» подписал защитника Рантакари

16:24, 18.06.2020
«Нефтехимик» подписал защитника Рантакари
Фото: hcd.ch

Защитник Отсо Рантакари стал игроком «Нефтехимика», сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

27-летний финский хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.

В минувшем сезоне Рантакари выступал в Швейцарии за клубы «Давос» и «Биль» и в 37 матчах чемпионата набрал 26 (11+15) очков.

Ранее «Нефтехимик» подписал контракты с тремя новичками. Команду пополнили два игрока чешского «Либереца» защитник Роман Граборенко и Либор Гудачек, а также форвард «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем