«Нефтехимик» подписал защитника Рантакари
Защитник Отсо Рантакари стал игроком «Нефтехимика», сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.
27-летний финский хоккеист подписал с клубом однолетний контракт.
В минувшем сезоне Рантакари выступал в Швейцарии за клубы «Давос» и «Биль» и в 37 матчах чемпионата набрал 26 (11+15) очков.
Ранее «Нефтехимик» подписал контракты с тремя новичками. Команду пополнили два игрока чешского «Либереца» защитник Роман Граборенко и Либор Гудачек, а также форвард «Автомобилиста» Александр Кучерявенко.СпортХоккей Татарстан
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