УНИКС расстался с Лиходеем и подписал Антипова из «Нижнего Новгорода»

УНИКС на официальном сайте объявил о расставании с форвардом Валерием Лиходеем.

У игрока был контракт с казанским клубом по системе «1+1», но стороны решили не использовать возможность продления соглашения.



Вместо Лиходея на позицию российского игрока подписан форвард Павел Антипов, ранее выступавший за «Нижний Новгород». Срок соглашения с баскетболистом рассчитан на один сезон.

Отметим, что Антипов дважды выступал за казанцев в 2012—2015 и 2016—2017 сезонах. В прошедшем сезоне в составе «Нижнего Новгорода» в рамках Единой лиги ВТБ он в среднем набирал 8,5 очка (41,3% трехочковые), 2,6 подбора и 1,1 результативной передачи.