Отмена обязательной обсервации в РТ касается тех, кто прибывает с сегодняшнего дня — Галимова

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Постановление Кабинета министров об отмене обсервации для прибывших в Татарстан из-за рубежа касается тех, кто приехал с 18 июня. Вопрос пояснила сегодня на брифинге Лилия Галимова.

Пассажиры, которые прибывали раньше, продолжают соблюдать двухнедельный карантин в санатории «Ливадия».

Отметим, что вчера из Бишкека в Казань прилетел вывозной рейс компании «Авиа Траффик». Он доставил 80 россиян.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане власти снимают ряд ограничений. Кабмин РТ отменил обсервацию для прибывающих в республику из других стран.

