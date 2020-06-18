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Отмена обязательной обсервации в РТ касается тех, кто прибывает с сегодняшнего дня — Галимова

12:09, 18.06.2020
Отмена обязательной обсервации в РТ касается тех, кто прибывает с сегодняшнего дня — Галимова
Фото: Реальное время

Постановление Кабинета министров об отмене обсервации для прибывших в Татарстан из-за рубежа касается тех, кто приехал с 18 июня. Вопрос пояснила сегодня на брифинге Лилия Галимова.

Пассажиры, которые прибывали раньше, продолжают соблюдать двухнедельный карантин в санатории «Ливадия».

Отметим, что вчера из Бишкека в Казань прилетел вывозной рейс компании «Авиа Траффик». Он доставил 80 россиян.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане власти снимают ряд ограничений. Кабмин РТ отменил обсервацию для прибывающих в республику из других стран.

Общество Татарстан
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