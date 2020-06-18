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С сегодняшнего дня в Татарстане власти снимают ряд ограничений

08:21, 18.06.2020
С сегодняшнего дня в Татарстане власти снимают ряд ограничений
Фото: Реальное время

С сегодняшнего дня в Татарстане органы государственной власти и местного самоуправления могут организовывать и проводить мероприятия с учетом соблюдения мер профилактики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постановление об отмене ряда ограничений опубликовано на сайте Кабмина РТ.

Массовые, культурные спортивные, развлекательные мероприятия пока остаются под запретом.

С 22 июня в республике могут возобновить работу учреждения социального обслуживания. Негосударственные поставщики социальных услуг также возобновляют работу с той же даты.

Ранее сообщалось, что Кабмин РТ отменил обсервацию для прибывающих в республику из других стран. Это не снимает обязанность по соблюдению самоизоляции: граждане должны сами организовать себе место изоляции.

Общество Татарстан
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