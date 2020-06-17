Кабмин Татарстана отменил обсервацию для прибывающих в республику из других стран

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана внесло очередные поправки в постановление по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в республике. Согласно новым изменениям, прибывающие в РТ из других стран освобождены от необходимости проводить две недели в обсерваторе.

Теперь все прибывающие получат предписание оставаться на изоляции по месту проживания. Однако все те же две недели, следует из документа. Как пояснили «Реальному времени» в Минюсте РТ, действие этого пункта распространяется только на тех, кто прибыл в Татарстан с 18 июня.

Кроме того, с 22 июня в республике могут возобновит работу учреждения социального обслуживания: центры реабилитации инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ, социально-реабилитационные отделения комплексных центров соцобслуживания и негосударственные поставщики социальных услуг.

Пункт о запрете на проведение массовых мероприятий дополнен следующим абзацем: «Допускается проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».