В Казань прибыл вывозной рейс из Бишкека

Из Бишкека в Казань прилетел вывозной рейс компании «Авиа Траффик». Он доставил 80 россиян, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Казани.

Рейс прибыл в 08.27 мск, следует из информации на табло аэропорта.

16 июня в Казань прибыл вывозной рейс с россиянами из Еревана (Армения) и Антальи (Турция).

С 27 марта в России полностью отменили регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для вывоза россиян домой.