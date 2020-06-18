Казанский Кремль прокомментировал взрыв газа на Казанской кустовой базе

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Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала аварию на Казанской кустовой базе сжиженного газа.

«Безусловно, вопрос, связанный с промышленной безопасностью, всегда остается актуальным в повестке дня и никогда не уходит на второй план. Если вы помните, этому даже было посвящено в свое время заседание Совета безопасности РТ, где Рустам Нургалиевич заслушивал доклады по ситуации на промышленных объектах и всегда очень жестко ставил задачу, чтобы, напротив, усилить в хорошем смысле проверки на таких объектах для обеспечения безопасности людей, которые там трудятся, и окружающих. Вы знаете, что на сегодняшний день идет проверка, организованная Ростехнадзором», — рассказала Галимова.



Она отметила, что, по данным предприятия, последняя проверка объекта была проведена в марте 2020 года. «Внеплановая проверка Ростехнадзора продолжается, как правило, порядка месяца. Совместная комиссия работает в этой части «Газпрома» и Ростехнадзора. Ее сроки никак не регламентированы, но сами компании заинтересованы в том, чтобы как можно оперативнее прийти к результатам, сделать соответствующие выводы», — подчеркнула руководитель пресс-службы.



— Рустам Нургалиевич с самого момента произошедшего получал оперативно информацию о том, что происходит, и по состоянию здоровья тех, кто пострадал. В течение месяца, если проверка Роспотребнадзора завершится, будем уже понимать, какова ситуация, что там в действительности произошло, — отметила Лилия Галимова.

Она сообщила, что сейчас прорабатывается сумма помощи пострадавшим во время аварии и семье погибшего.

Напомним, к расследованию аварии на газораспределительной станции в Казани, которая произошла 12 июня, приступило Приволжское управление Ростехнадзора. В ведомстве создали специальную комиссию.

