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Ростехнадзор начал расследовать аварию на газораспределительной станции в Казани

17:18, 14.06.2020
Ростехнадзор начал расследовать аварию на газораспределительной станции в Казани
Фото: tatarstan.ru

Приволжское управление Ростехнадзора приступило к расследованию аварии на газораспределительной станции в Казани.

Так, ведомство сформировало комиссию, которая начала выяснять все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

В пятницу в Казани, примерно в 22.00, произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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