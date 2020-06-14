Ростехнадзор начал расследовать аварию на газораспределительной станции в Казани

Приволжское управление Ростехнадзора приступило к расследованию аварии на газораспределительной станции в Казани.

Так, ведомство сформировало комиссию, которая начала выяснять все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

В пятницу в Казани, примерно в 22.00, произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился. Пожар тушили больше 17 часов.

