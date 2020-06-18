Пассажиропоток в аэропорту Казани в мае снизился на 94%

Пассажиропоток в международном аэропорту «Казань» с начала 2020 года снизился на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за пандемии, сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

По его словам, в апреле объем пассажирских перевозок сократился на 95,2%, в мае — на 94,1%, пишет ТАСС.

Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска направили в Росавиацию заявки на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их прибыли в результате падения объемов пассажирских перевозок. В конце мая премьер-министр России Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей.



В 2019 году казанский аэропорт обслужил 3,47 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 году.

