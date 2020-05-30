Российским аэропортам выделят почти 11 млрд рублей господдержки
Российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Средства можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, за исключением членов советов директоров и руководства. Также субсидии можно потратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
Средства выделяются из резервного фонда, передает пресс-служба российского правительства.
С июня из Казани возобновляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анапу и Сочи.
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