Российским аэропортам выделят почти 11 млрд рублей господдержки

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства можно использовать на выплату зарплат сотрудникам, за исключением членов советов директоров и руководства. Также субсидии можно потратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

Средства выделяются из резервного фонда, передает пресс-служба российского правительства.

С июня из Казани возобновляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Анапу и Сочи.

