Ринат Билялетдинов: «Рубин» не должен быть даже в условной зоне переходных матчей»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал шансы казанского клуба в борьбе за сохранение прописки в РПЛ после возобновления сезона.
«Близость к зоне вылета всегда напрягает. Но здесь можно говорить об опыте игроков, есть люди, способные вытащить команду. Потенциал команды позволяет говорить, что «Рубин» не должен оказаться даже в условной зоне переходных матчей. Но от невезения никто не застрахован», — заявил Билялетдинов.
Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».
Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона. На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.
Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».СпортФутбол Татарстан
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