«Рубин» возобновит сезон в РПЛ 20 июня матчем в Екатеринбурге

Стало известно расписание матчей «Рубина» в оставшейся части чемпионата России по футболу.

Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».

Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона.

На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.

Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».