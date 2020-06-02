«Рубин» возобновит сезон в РПЛ 20 июня матчем в Екатеринбурге
Стало известно расписание матчей «Рубина» в оставшейся части чемпионата России по футболу.
Казанцы возобновят сезон 20 июня в Екатеринбурге, где встретятся с местным «Уралом». Далее футболисты «Рубина» сыграют в Казани против «Локомотива» (27 июня), а в начале июля проведут гостевую встречу с «Уфой».
Всего казанцам осталось провести восемь матчей до окончания нынешнего сезона.
На момент приостановки РПЛ «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занимал 14-ю строчку в турнирной таблице, набрав после 22 туров 23 очка.
Напомним, ранее стало известно, что все оставшиеся домашние матчи казанцы проведут на стадионе «Ак Барс Арена».СпортФутбол Татарстан
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