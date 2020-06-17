Пересмотр дела футболистов Кокорина и Мамаева отложили на июль

Рассмотрение апелляционных жалоб по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перенесено на более поздний срок. Такое решение вынес сегодня Московский городской суд.

С ходатайством о переносе заседания выступили адвокаты истцов. Футболисты не смогли приехать на рассмотрение дела из-за занятости на тренировочных сборах своих команд.

Суд удовлетворил ходатайства адвокатов и отложил заседание на 6 июля. Примечательно, что представители истцов в своем запросе отмечали невозможность участия Кокорина и Мамаева до 22 июля.

В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В середине сентября футболисты были выпущены из колонии по УДО. Позже Кокорин признался, что за время нахождения в тюрьме ничему хорошему там не научился.