Кокорин заявил, что за решеткой он ничему не научился

Фото: скриншот видео youtube.com

Нападающий «Зенита», выступающий в аренде за «Сочи», Александр Кокорин рассказал о времени проведенном в тюрьме. Футболист считает, что за решеткой он ничему не научился.

«Поменяла ли меня тюрьма? Чему-то научила — точно нет. Единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких и родственников. Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю.

Научить чему-то это точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснется. В нашей стране подобное может коснуться любого, это точно», — сказал Кокорин в эфире Youtube-канала «Кент».

В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. На улице в центре Москвы они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем зашли в кафе и избили там главу департамента Минпромторга Дениса Пака и разработчика президентских автомобилей Aurus Сергея Гайсина.

8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В середине сентября футболисты были выпущены из колонии по УДО.