У миграционных центров Казани скопились огромные очереди — видео
В Казани при входе в Управление Федеральной миграционной службы создаются огромные очереди, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Толпы людей буквально «штурмуют» здание службы с прошлой недели. Не все люди пришли сюда в средствах индивидуальной защиты, а о соблюдении социальной дистанции и речи не идет.
Многие жаловались на организацию работы: больше времени у сотрудников ведомства занимало не обслуживание граждан, а выстраивание очередей.
С 15 июня президент России Владимир Путин своим указом продлил действие трудового патента на 3 месяца. Это значит, что стоять в громадных очередях в период пандемии больше не нужно.
Вчера в соцсетях очевидцы поделились кадрами потасовки возле входа в Управление Федеральной миграционной службы на улице Чехова в Казани.
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