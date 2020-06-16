У миграционных центров Казани скопились огромные очереди — видео

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В Казани при входе в Управление Федеральной миграционной службы создаются огромные очереди, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Толпы людей буквально «штурмуют» здание службы с прошлой недели. Не все люди пришли сюда в средствах индивидуальной защиты, а о соблюдении социальной дистанции и речи не идет.

Многие жаловались на организацию работы: больше времени у сотрудников ведомства занимало не обслуживание граждан, а выстраивание очередей.

С 15 июня президент России Владимир Путин своим указом продлил действие трудового патента на 3 месяца. Это значит, что стоять в громадных очередях в период пандемии больше не нужно.

Вчера в соцсетях очевидцы поделились кадрами потасовки возле входа в Управление Федеральной миграционной службы на улице Чехова в Казани.

