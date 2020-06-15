В Татарстане трудовые патенты мигрантам продлят еще на 93 дня

МВД продлит трудовые патенты мигрантам в Татарстане после 15 июня. Бумаги будут действовать еще 93 дня.

В татарстанском МВД призвали не стоять в очередях у миграционных отделений, передает «Татар-информ». Там также обратили внимание на незаконность требований работодателей по предоставлению аванса за документ.

Ранее в соцсетях появился ролик с толпами посетителей, стоящих в очереди в миграционный отдел на улице Чехова в Казани. Между ожидающими мужчинами даже вспыхнула ссора и завязалась драка.