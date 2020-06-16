Чижов о возможных новичках «Салавата»: «Легионер, нападающий и защитник»

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов рассказал о дальнейших планах уфимской команды по усилению состава и подписанию новичков.



«Можно сказать, что мы уже подошли к финалу в формировании команды — осталось 2-3 позиции. По этим позициям уже есть понимание — легионер, нападающий и, наверное, защитник. Все покажет сезон, насколько нам все удалось.

Хотели бы конечно некоторых ребят оставить, с которыми пришлось проститься — но не смогли этого сделать из-за финансовых условий. Одна-две позиции сорвались, кого мы хотели — но те, кого взяли — не хуже», — сказал Чижов.

Напомним, весной сообщалось о возможном пропуске следующего сезона уфимским «Салаватом Юлаевым». У клуба из столицы Башкирии возникли финансовые трудности.

Ранее стало известно о задержках зарплаты в уфимском клубе. Была информация, что из-за финансовых сложностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена, но чуть позже финский игрок опроверг эти слухи.