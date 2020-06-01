Хартикайнен может покинуть «Салават Юлаев» из-за финансовых проблем клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен может покинуть клуб из-за финансовых проблем уфимцев. Об этом со ссылкой на агента хоккеиста сообщает издание «Горобзор».

По данным источника, генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заверил представителя нападающего, что проблемы уфимцев скоро закончатся и клуб получит хорошее финансирование. Агент сообщил руководству об интересе к Хартикайнену со стороны других клубов КХЛ.

Как сообщает «Горобзор», уфимцы до сих пор не выплатили хоккеистам личные бонусы за прошедший сезон, а также задержали часть зарплаты за апрель.

Напомним, подобные проблемы возникли у «Салавата Юлаева» месяц назад. Тогда сообщалось, что «Башнефть» перестала финансировать клуб и команда могла сняться с розыгрыша КХЛ на следующий сезон.