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«Полный бред». Хартикайнен опроверг слухи о возможном уходе из «Салавата Юлаева»

12:26, 03.06.2020
«Полный бред». Хартикайнен опроверг слухи о возможном уходе из «Салавата Юлаева»
Фото: vk.com/hcsalavat

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен опроверг информацию, что он может покинуть уфимский клуб из-за финансовых проблем в команде.

«Это полный бред. Наверное, кому-то выгодно распускать такие слухи», — сказал Хартикайнен финскому изданию Iltalehti.

Напомним, ранее стало известно о задержках по зарплате в уфимском клубе. Сообщалось, что из-за финансовых трудностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена.

Накануне генеральный директор уфимцев Александр Курносов подтвердил информацию о проблемах с выплатой зарплаты игрокам, которые носят технический характер.

СпортХоккей Башкортостан
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