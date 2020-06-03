«Полный бред». Хартикайнен опроверг слухи о возможном уходе из «Салавата Юлаева»

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен опроверг информацию, что он может покинуть уфимский клуб из-за финансовых проблем в команде.

«Это полный бред. Наверное, кому-то выгодно распускать такие слухи», — сказал Хартикайнен финскому изданию Iltalehti.

Напомним, ранее стало известно о задержках по зарплате в уфимском клубе. Сообщалось, что из-за финансовых трудностей «Салават Юлаев» может лишиться лидера Тему Хартикайнена.



Накануне генеральный директор уфимцев Александр Курносов подтвердил информацию о проблемах с выплатой зарплаты игрокам, которые носят технический характер.