Германия призвала отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава Комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против американских сенаторов, которые выступили с инициативой принять новые санкции против строительства «Северного потока — 2».

По мнению политика, в этом случае речь идет не об экономике, а о немецком суверенитете. Эрнст также обратил внимание на то, что в Комитете Бундестага по энергетике большинство выступает за продолжение строительства газопровода.

«Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до зеленых, которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться», — передает «РИА Новости» слова политика.

4 июня в Сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Документ должен расширить и уточнить действующие санкции. В частности, законопроект предлагает наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, которые работают на трубопроводе.



Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, в чем истинная угроза санкций против «Северного потока — 2». Подробности — в материале «Реального времени».

