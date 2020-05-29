«Для «Газпрома» в 2020 году «Северный поток — 2» будет лишней мощностью»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности — о том, как США намерены не дать ход «Газпрому» через «Северный поток — 2».

Сорвут ли новые санкции США стройку «Северного потока — 2»? Похоже, что нет: об этом заявляют российские власти, да и сама природа санкций предполагает, что газопровод построят. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков специально для «Реального времени» объясняет, что истинная угроза санкций в другом: вместо срыва стройки США распугают потенциальных клиентов этого проекта.

Сейчас обсуждается вопрос об ужесточении санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2», но непонятно, будет ли это, когда это будет и какие конкретно санкции будут применяться. Пока что мы видим решимость со стороны Соединенных Штатов применить новые санкции, но я думаю, что европейцы будут лоббировать свои интересы — а европейцы хотят, по крайней мере, иметь возможность использовать «Северный поток — 2». Довольно долгое время они успешно отбивались от американских санкций, но тем не менее внутренняя борьба республиканцев и демократов привела к тому, что эти санкции в итоге были приняты. Это привело к тому, что швейцарская компания Allseas свой трубопрокладчик все-таки увела.

Какие варианты санкций пока что называются? Это, во-первых, введение запрета на обслуживание газопровода. Это, кстати, тоже показательный момент: получается, американцы верят в то, что Россия сможет достроить газопровод своими силами. Но Россия в целом и сама сможет проводить обслуживание газопровода, по крайней мере «Газпром» является лидером среди российских компаний в вопросах импортозамещения — полностью заместились по трубам, и оборудование у них есть, чтобы диагностику газопровода проводить.

Ситуация требует, чтобы был независимый оператор газопровода — то есть «Газпром» должен передать трубопровод в управление компании, которая ему не принадлежит. Фото eurasianews.md

Более интересный вопрос — это санкции против компаний, которые будут покупать газ, поступающий по «Северному потоку — 2». Здесь очень такой тонкий момент, заключается он вот в чем: эти санкции смогут работать, только если «Северный поток — 2» не получит исключения из-под норм Третьего энергопакета (действующее с 2009 года антимонопольное законодательство, которое, в частности, предполагает следующее: газопроводы на территории ЕС должны принадлежать не тем, кто добывает и продает газ, а независимым компаниям, — прим. ред.). Пока что по решению немецкого регулятора «Северный поток — 2» из-под этих норм не выводится. Участок в пределах 12 миль от берега Германии попадает под нормы регулирования.

Эта ситуация требует, чтобы был независимый оператор газопровода — то есть «Газпром» должен передать трубопровод в управление компании, которая ему не принадлежит — и чтобы «Газпром» загружал этот участок только на 50% мощности. Это делается, чтобы возникала конкуренция (хотя на этом участке никакой конкуренции возникнуть не может).

Но «Газпром» может это обойти: либо на входе в газопровод еще продавать кому-нибудь половину газа, либо уже там, где начинается 12-мильный участок. Если бы «Газпром» все 100% загружал сам, а точка передачи была бы в Австрии, то тогда отследить, кто конкретно покупает газ по «Северному потоку — 2», было бы невозможно. Потому что в Австрии, помимо «Северного потока- 2», проходит еще и линейка «Северного потока — 1», и вторая линейка «турецкого потока», и еще ближайшие 5 лет будет приходить газ через Украину. И понять, кто чей газ там берет, и какой газ пришел по «Северному потоку — 2», невозможно.

«Северный поток — 2» надо воспринимать как стратегический проект. Фото kremlin.ru

Если же будет действовать Третий энергопакет и «Газпром» будет пытаться обойти ограничения вышеупомянутым способом, то тогда будет понятно, чей газ будет в трубе — такая-то и такая-то компания европейские. И их можно будет завести под санкции. И тут будет комплексный подход: с одной стороны применение европейского антимонопольного законодательства, которое применяется де-факто как санкции, и возможных американских ограничений. В этом, я думаю, и есть риск. Что еще можно придумать в отношении «Северного потока — 2», я затрудняюсь сказать.

«Газпрому» логично начать работу над «Северным потоком — 2 уже сейчас. Летом море спокойное и можно работать с максимальной скоростью. Ну и не стоит сидеть и ждать, пока американцы примутся за ограничения и будут ставить палки в колеса.

Надо добавить, что для «Газпрома» в 2020 году «Северный поток — 2» будет лишней мощностью. У «Газпрома» есть еще жесткий контракт на транзит через Украину, там очень жесткое условие «качай или плати», поэтому «Газпром» вынужден загружать довольно плотно. С учетом низкого спроса на европейском рынке, у «Газпрома» и так возникает профицит мощностей.

Однако «Северный поток — 2» надо воспринимать как стратегический проект. Он должен дать «Газпрому» « возможность выбора, каким маршрутом поставлять газ в Европу. Пока что Украина остается безальтернативным транзитером, без нее «Газпром» не может исполнить контракты перед европейцами.