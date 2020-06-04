В сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2"

В сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2".

Как отметил один из его соавторов сенатор-республиканец Джон Барассо, этот документ расширит и уточнит действующие санкции.

В частности, законопроект предлагает наказать компании, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, которые работают на трубопроводе.

Также санкции грозят фирмам, которые проводят испытания, инспекции и сертификацию участников строительства, пишет «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможные санкции США против «Северного потока-2". Он отметил, что планы достроить поток не поменяются, а санкции являются проявлением недобросовестной конкуренции, что противоречит международному праву.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Реальному времени», в чем истинная угроза санкций. Подробности — в материале интернет-газеты.

