Новости общества

16:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов проверил благоустройство двора в Адмиралтейской слободе

16:04, 16.06.2020
Минниханов проверил благоустройство двора в Адмиралтейской слободе
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с тем, как благоустроен двор домов по улицам Клары Цеткин и Столярова. Он зашел во двор сразу после посещения библиотеки в Адмиралтейской слободе.

В одном из дворов находится библиотека, в другом — опорный пункт полиции, передает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что при обновлении двора максимально использовались его преимущества. Подрядчик оставил зеленые насаждения, не стал расширять дорогу и создал «пешеходный каркас».

Миниханова сопровождали помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и мэр Казани Ильсур Метшин.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем