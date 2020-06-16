Минниханов проверил благоустройство двора в Адмиралтейской слободе

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с тем, как благоустроен двор домов по улицам Клары Цеткин и Столярова. Он зашел во двор сразу после посещения библиотеки в Адмиралтейской слободе.

В одном из дворов находится библиотека, в другом — опорный пункт полиции, передает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что при обновлении двора максимально использовались его преимущества. Подрядчик оставил зеленые насаждения, не стал расширять дорогу и создал «пешеходный каркас».

Миниханова сопровождали помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и мэр Казани Ильсур Метшин.