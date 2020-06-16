Минниханов поделился детскими воспоминаниями о месте своего рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился детскими воспоминаниями о родном селе. Он рассказал о месте своего рождения как о самом близком для него крае на встрече с блогерами.

«Оно находится в Рыбно-Слободском районе рядом с деревней Новый Арыш. Один раз в год я стараюсь там побывать. Сейчас там пасека, лес, домов нет. Понятно, что таких родных мест много. В том числе и там, где я вырос — в поселке Лесхоз Сабинского района, но то место в лесу, где мы с братом родились, самое сказочное и приятное», — поделился президент РТ.

На встрече присутствовали участники проекта «Истории Татарстана» — видеогида по республике, приуроченного к 100-летию образования ТАССР. В проекте сто блогеров и известных жителей республики рассказывают о 100 самых ярких и важных местах в Татарстане.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленную библиотеку-филиал №26 в Кировском районе Казани. Там он оформил себе читательский билет.

