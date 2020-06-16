Блогеры пожаловались Минниханову на проблемы верификации татарского языка в интернете

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с трэвел-блогерами в здании новой библиотеки Кировского района Казани. На встрече Ильназ Габидуллин и Лейла Лерон посетовали на проблемы с верификацией татарского языка в интернете.

«Отсутствие верификации ограничивает возможность развития контента на татарском языке — это и вопрос защиты авторских прав, и коммерциализации контента, отметили блогеры. Кроме того, поисковые системы не поддерживают поиск контента на татарском языке», — передает пресс-служба президента РТ.

При этом, отметили блогеры, в соцсетях татароязычный контент популярен. Некоторые аккаунты в Instagram, Facebook и на YouTube собирают большое количество просмотров. Например, ролики на YouTube-канале певца Салавата Фатхетдинова могут похвастаться цифрами до 3 млн зрителей.

Напомним, на этой же встрече Минниханов рассказал о памятных для себя местах детства и признался, что бывает там и сейчас. Он поблагодарил участников проекта «Истории Татарстана» за продвижение республики в соцсетях.