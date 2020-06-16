Уридия: «Постараюсь принести «Нефтехимику» как можно больше пользы»

Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия прокомментировал продление контракта с нижнекамским клубом.

«От продления контракта чувствую только позитивные эмоции! Очень хочется вернуться на наш новый стадион как можно быстрее. Я постараюсь принести «Нефтехимику» как можно больше пользы в новом сезоне. Команда у нас боевая. Костяк сохранен», — приводит слова Уридии пресс-служба нижнекамцев.

Накануне, форвард «Нефтехимика» продлил контракт с клубом. В прошедшем сезоне ФНЛ Уридия был лидером «Нефтехимика», забив 11 голов в 25 матчах лиги. По итогам досрочно завершенного чемпионата нижнекамский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется клуб РПЛ «Тамбов».