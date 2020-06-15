Мераби Уридия продлил контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба нижнекамцев.

Уридия выступает за «Нефтехимик» с 2017 года. В сезоне-2018/19 вместе с нижнекамским клубом стал победителем Первенства ПФЛ и был признан лучшим игроком турнира в группе «Урал-Приволжье».

В прошедшем сезоне ФНЛ Уридия был лидером «Нефтехимика», забив 11 голов в 25 матчах лиги. По итогам досрочно завершенного чемпионата нижнекамский клуб занял пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется клуб РПЛ «Тамбов».