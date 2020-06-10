Форвард «Нефтехимика» Уридия может перейти в «Тамбов»

Нападающий «Нефтехимика» Мераби Уридия входит в список интересов «Тамбова», выступающего в нынешнем сезоне в РПЛ. Об этом сообщил спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.

— Мы рассматриваем этого игрока, рассчитываем на него. С ним уже переговорили. Если останемся в премьер-лиге, то Мераби будет у нас, — заявил Худяков.

Ранее тамбовский клуб провел недельный тренировочный сбор в Казани.

«Тамбов» в нынешнем сезоне вынужден играть домашние матчи за пределами родного региона из-за неготовности инфраструктуры к играм высшего дивизиона. В первой части чемпионата тамбовчане выступали в Саранске, после чего весной перебрались в Нижний Новгород.

В прошедшем сезоне ФНЛ Уридия стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика», забив 11 голов в 25 матчах лиги.