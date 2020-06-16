39-летний Семенов продлил контракт с «Салаватом»
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Алексеем Семеновым. Об этом сообщил журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко.
Срок контракта и финансовые условия соглашения остаются неизвестными.
39-летний Семенов выступает за «Салават Юлаев» с 2018 года. В прошедшем сезоне защитник набрал 5 (1+4) очков в 41 матче.
Ранее он также на протяжении 8 сезонов выступал за клубы НХЛ.СпортХоккей Башкортостан
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