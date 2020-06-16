По факту аварии с опрокидыванием полицейского автомобиля в Казани проводится проверка

Фото: кадр видео из соцсети

Казанское линейное управление МВД России проводит служебную проверку по факту ДТП с участием полицейского автомобиля.

Как сообщили в ведомстве, водитель полицейского автомобиля двигался с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом в связи с выполнением неотложного служебного задания. Проезжая перекресток на красный свет, он дополнительно дал одиночный специальный звуковой сигнал. В это время он столкнулся с автомобилем, двигавшимся на зеленый свет.

В результате ДТП погибших нет. Пострадали два человека. По результатам медосвидетельствования, водитель служебного автомобиля был трезв. Обстоятельства произошедшего выясняются.



Напомним, что полицейская машина завалилась на бок после аварии с кроссовером на перекрестке улиц Б. Шахиди и Т. Гиззата. Очевидцы уверяли, что полицейская машина двигалась на запрещенный сигнал светофора, при этом включив специальный сигнал.

