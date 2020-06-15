В Казани полицейская машина завалилась на бок после столкновения с кроссовером
В Казани полицейская машина завалилась на бок после аварий с кроссовером. Видео появилось в соцсетях.
Как сообщили очевицы, полицейские проезжали перекресток улиц Б. Шахиди и Т. Гиззата на запрещенный сигнал светофора, при этом включив специальный сигнал. Иномарка же не пропустила их.
Причины аварии и виновников ДТП предстоит уточнить.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором в Казани во время ДТП кусок забора отлетел в припаркованный автомобиль.
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