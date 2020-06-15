В Казани полицейская машина завалилась на бок после столкновения с кроссовером

В Казани полицейская машина завалилась на бок после аварий с кроссовером. Видео появилось в соцсетях.

Как сообщили очевицы, полицейские проезжали перекресток улиц Б. Шахиди и Т. Гиззата на запрещенный сигнал светофора, при этом включив специальный сигнал. Иномарка же не пропустила их.

Причины аварии и виновников ДТП предстоит уточнить.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором в Казани во время ДТП кусок забора отлетел в припаркованный автомобиль.

