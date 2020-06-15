Новости происшествий

23:46 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани полицейская машина завалилась на бок после столкновения с кроссовером

22:45, 15.06.2020

В Казани полицейская машина завалилась на бок после аварий с кроссовером. Видео появилось в соцсетях.

Как сообщили очевицы, полицейские проезжали перекресток улиц Б. Шахиди и Т. Гиззата на запрещенный сигнал светофора, при этом включив специальный сигнал. Иномарка же не пропустила их.

Причины аварии и виновников ДТП предстоит уточнить.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором в Казани во время ДТП кусок забора отлетел в припаркованный автомобиль.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем