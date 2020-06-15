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УНИКС объявил имя первого новичка в новом сезоне

18:46, 15.06.2020
УНИКС объявил имя первого новичка в новом сезоне
Фото: unics.ru

УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом, информирует официальный сайт казанского клуба.

Контракт с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2020/21 с возможностью продления еще на один год.

До этого баскетболист выступал в турецком чемпионате за «Пынар Каршияка». В среднем набирал 12,5 очка, 7,4 подбора, 1,5 результативной передачи, 1 перехват.

Таким образом, Морган стал первым летним новичком казанского клуба.

Ранее УНИКС сообщил о расставании с пятью баскетболистами. Отметим, что также без контракта остаются капитан команды Джамар Смит и Эррик Макколлум, который сообщил о желании остаться в Казани даже с понижением зарплаты.

СпортБаскетбол Татарстан
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