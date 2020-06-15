УНИКС объявил имя первого новичка в новом сезоне
УНИКС подписал контракт с американским центровым Джорданом Морганом, информирует официальный сайт казанского клуба.
Контракт с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2020/21 с возможностью продления еще на один год.
До этого баскетболист выступал в турецком чемпионате за «Пынар Каршияка». В среднем набирал 12,5 очка, 7,4 подбора, 1,5 результативной передачи, 1 перехват.
Таким образом, Морган стал первым летним новичком казанского клуба.
Ранее УНИКС сообщил о расставании с пятью баскетболистами. Отметим, что также без контракта остаются капитан команды Джамар Смит и Эррик Макколлум, который сообщил о желании остаться в Казани даже с понижением зарплаты.СпортБаскетбол Татарстан
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