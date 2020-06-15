На стенке резервуара ГРС Казани после пожара обнаружили трещину

Фото: МЧС по РТ

На стенке сгоревшего резервуара ГРС в Казани нашли трещину.

Как объяснил заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Константин Чанышев, во время тушения пожара из-за повышенной температуры и давления внутри произошла деформация резервуара: вздулась одна из его частей.

Уточняется, что во время взрыва разрушилась трансформаторная подстанция, через которую осуществляется электроснабжение всего объекта. Это осложнило работу пожарных, потому что вся система наружного противопожарного снабжения подпитывалась энергетически от подстанции.

В настоящий момент следствие устанавливает, появилась ли эта трещина во время возгорания или же она стала причиной взрыва, пишет «Татар-информ».



Напомним, к расследованию аварии на газораспределительной станции в Казани, которая произошла в минувшую пятницу, приступило Приволжское управление Ростехнадзора. В ведомстве создали специальную комиссию.

